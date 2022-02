BBB 22: Expectativas pela Prova do Líder

Mesmo com dia cheio, brothers separam tempo para discutir Prova do Líder

Hoje tem Prova do Líder no BBB22! Quem vencer, poderá movimentar completamente as estratégias da casa.

Já se sabe que a prova será da marca de cosméticos famosa que patrocina o programa, mas ainda não divulgaram a dinâmica, portanto, não é certeza se será de resistência, habilidade ou sorte. De qualquer forma, os brother já começam a especular e a criarem expectativas!

"Jogar uma bomba em um local"

No Quarto Grunge, Pedro Scooby(33) e Douglas Silva (33) coversavam sobre a dinâmica da noite. O surfista diz: "Mais tarde tem Prova do Líder, mané! A gente tem que pegar esse Líder de novo. Para a gente ir lá para cima, ficar naquela resenha de sempre".

"E jogar uma bomba em um local. Alguma direção", respondeu o ator e o carioca completou: "jogar a bomba e meter o pé".

Vai vetar

Embora ainda não tenha sido anunciado se a Prova do Líder desta semana contará com veto, ao longo da semana, Jade Picon (20) andou conversando sobre as suas possibilidades de veto e revelou para as colegas Laís Caldas (30) e Bárbara Heck (29) que pensa em tirar Arthur Aguiar da competição pela liderança. As duas amigas também sugeriram um veto em Douglas, mas Jade afirmou que não faria isso com o brother.

Ontem, ela e Eliezer (31) conversaram sobre o assunto. “Eu vetaria o Arthur, se ele voltar, por motivos óbvios. Aí depende como eu tiver e se eu tiver tido algum BO na semana, mas o Lucas eu vetaria, a Naiara… É alguém que pode, sim, me colocar”, disse ela. Eliezer afirmou que ela é, na visão dele, mais perigosa. “Acho que entre Naiara e Natália, a Natália é mais perigosa”, disse ele. “De me colocar?”, questionou Jade Picon. “Acho que sim. Você não pode confiar na Natália. Você não vê que ela me trata bem, me abraça, me beija, brinca comigo, fala da minha comida, e falou ontem isso, que eu sou a primeira opção de voto dela?”, reclamou o brother.

O que estão falando sobre a Prova do Líder

A prova do líder vai ser “daquela marca lá”, vocês estão ansiosos? 😰#BBB22 — Laís Caldas 👢 (@dra_laiscaldass) February 11, 2022