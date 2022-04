BBB 22: Especulações sobre a dinâmica da noite e Dummy interrompendo comilança de Arthur; confira o que rolou

Antes conhecer o escolhido para o Quarto Secreto, brothers tem dia de repercussões, especulações e comilança

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 19h51 - Atualizado às 20h51

Chegou o dia de saber quem será o escolhido para ir ao "Quarto Secreto"! Além da repercussão Jogo da Discórdia de ontem, 05, os brothers já começaram a imaginar o que acontecerá na dinâmica da noite. Para descontrair a casa, a produção do programa preparou uma grande ação patrocinada.

Confira o que rolou na casa mais vigiada do Brasil!

Sem nem desconfiar do paredão falso, Arthur Aguiar (33) entrou no confessionário pela manhã para fazer o Raio-X e pediu ajuda para o público que acompanha o reality show da TV Globo.

"Dia de Eliminação e quero muito fazer o meu último apelo para vocês... Quero muito ficar!!!", garantiu o brother que, até o momento, é o favorito para sair e voltar à atração após a berlinda de mentirinha do programa.

📺 Raio X - 05/04 ✨



O Arthur confia muito na gente e deixa sempre a estratégia em nossas mãos. Ele não sabe que o paredão é falso mas a gente SIM! Bora levar ele para o quarto secreto. 🖤#ArthurNoQuartoSecretopic.twitter.com/o9U17NjxHo — Arthur Aguiar ✨🍞 (@Aguiarthur) April 5, 2022

Já tem gente desconfiando doparedão falso. Caso da cantora Linn da Quebrada (31), que pode ter matado a charada sobre o assunto.

"Vamos ver, às vezes não sai ninguém...", disse a famosa para o surfista Pedro Scooby (33), já que ela, Eliezer (31), Gustavo (31), e Arthur Aguiar (33), formam a berlinda fake da semana. "Ah é, às vezes foi só um Paredão assim de bobeira, só para criar uma ansiedade!", concordou o surfista.

Linn da Quebrada: "Vamos ver, às vezes não sai ninguém" 😶

Pedro Scooby: "Ah é, às vezes foi só um Paredão assim de bobeira, só para criar uma ansiedade"



➡️ https://t.co/h5fmNGmctm#BBB22#RedeBBBpic.twitter.com/rVPG9q3omk — Big Brother Brasil (@bbb) April 5, 2022

Arthur se esbaldando

Nesta tarde, os brothers participaram de uma ação patrocinada de uma rede da rede de fast food mais famosa do Mundo. Durante o evento, eles tinham que experimentar um sanduíche, mas Arthur Aguiar acabou se empolgando.

O ator prolongou ao máximo, dando a maior quantidade de mordidas possíveis. Um dummy pode ser visto atrás do brother tentando levá-lo para fora da cabine enquanto Arthur continuou dando as últimas mordidas no sanduíche.

Discussão entre Natália e Gustavo

Na sala de estar, relembrando o último Jogo da Discórdia, Gustavo Marsengo (31) e Natália Deodato (22) tiveram uma nova discussão. A mineira disse que seu banho é "seu momento de paz", e o curitibano rebateu: "Não, não pode ser. Na tua casa, pode ser. Aqui, não".

"Aqui também pode, porque eu nunca prejudiquei ninguém. Se eu tivesse prejudicado, aí você poderia falar isso. É a mesma coisa que tu falar da banana e falar: 'tu comeu banana com leite em pó, tu comeu goiabada", respondeu a mineira.

A discussão seguiu com Gustavo reafirmando que a mineira "não tem senso de coletividade". "Você é meu pai agora? Tem que dar benção? Pelo amor de Deus, deixa de besteira", disparou ele.