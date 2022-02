BBB 22: Especulações apontam repescagem de brothers no "Quarto Preto"

A web identificou algumas dicas de Boninho e as especulações sobre o futuro do BBB 22 começaram!

A aparição de Tadeu Schmidt (47) no programa ao vivo da última sexta-feira, 18, deixou o público pensativo com as possibilidades do reality.

Quando Boninho (60) estava soltando dicas sobre o BBB 22, antes da estreia, o diretor fez um suspense ao mostrar um cômodo secreto e falou: "Quarto preto? Será?".

E na última sexta-feira, 18, Tadeu Schmidt terminou o programa sendo raptado por um dos robôs do BBB, mas o que parecia ser uma montagem inocente, para os espectadores foi easter egg: "Aquela cena assustadora do rob me raptando ao fim do programa, tô aqui pra comunicar e provar que eu cheguei em casa, tomei meu banho, tô aqui! Tô numa boa, tô tranquilo e a salvo", começou Tadeu.

Em seus stories, o apresentador do BBB 22 continuou: "Foram momento difíceis, ele me levou pra um lugar esquisito, que eu não enxergava nada. Sorte que eu ouvi uma voz me chamando 'Ô Tadeu' e aqui estou! A salvo!", brincou Tadeu.

E claro, os stories do apresentador repercutiram na web e fãs do programa começaram as teorias sobre um possível "Quarto preto" no BBB 22, com uma repescagem com os eliminados do programa.

Especulações apontam repescagem de brothers em 'Quarto Preto':

um lugar esquisito onde se enxerga nada = quarto preto

uma voz falando “tadeu tadeu” = naiara



Boninho então vai ter mesmo repescagem?????

pic.twitter.com/A2gGPMAABE — lly. 🧜🏽‍♀️ (@luviehskoo) February 19, 2022