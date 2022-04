BBB 22: Eslovênia revela que tomou unfollow de sister do Lollipop

No programa 'Fora da Casa', Eslovênia contou que sister de seu grupo parou de segui-la na rede social

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 07h01

A ex-sister Eslovênia Marques (26) participou do programa Fora da Casa com Ana Clara (24) e fez revelações.

Durante o bate-papo, a miss resolveu fazer uma fofoca e divulga um babado dos bastidores de um grupo de conversas composto pelos ex-participantes.

"Eu tenho uma fofoca bem recente, de ontem. Eu não sei se eu posso falar... O povo vai ficar muito manifestado comigo, de verdade. Mas não estou nem aí...", começou dizendo.

"É o seguinte: a gente fez um grupo com a galera que está saindo da casa, botou todo mundo... Segundos depois, uma pessoa específica saiu, do nada. Não falou nada. Foi a Maria", revelou ela.

Eslovênia ainda falou mais: "E também eu soube que Maria me deu unfollow assim que ela saiu da casa. A pessoas pensam que os Lollipoppers estão mil amores, mas tem gente que não".

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Eslovênia 🇸🇮 (@eslomarques)

Eslovênia fica chocada após sua eliminação

Décima primeira eliminada dessa edição, Eslovênia Marques ficou chocada ao sair da casa e saber o que estava rolando com o nome.

Ao descobrir as rejeições do programa e até a brincadeira na internet sobre uma possível maldição de eliminar quem sentasse ao lado seu lado no paredão, a sister ficou surpresa com tantas novidades.