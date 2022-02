BBB 22: Eslovênia opina sobre quem deve ser eliminado: ''Intuição''

Em conversa com Lucas, Eslovênia contou quem acredita que deve ser eliminado no paredão do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 21h46

BBB 22: Eslovênia opina sobre quem deve ser eliminado: ''Intuição'' - Reprodução/Globo