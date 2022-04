BBB 22: Eslovênia conta que ficou em choque ao saber do acidente de Rodrigo Mussi: ''Chorei muito''

Após deixar a casa do BBB 22, Eslovênia ficou abalada ao receber a notícia do acidente do colega de confinamento Rodrigo Mussi

CARAS Digital Publicado em 05/04/2022, às 08h22

A décima primeira eliminada do BBB 22, Eslovênia (25) ficou bem abalada ao receber a notícia do acidente do ex-brother Rodrigo Mussi (36).

A modelo, que deixou a casa mais vigiada do Brasil no domingo, 03, em paredão contra Douglas Silva (33) e Paulo André (23), com 80,74% dos votos do público, se manifestou pela primeira vez sobre o choque ao saber que o gerente comercial está internado.

O ex-BBB sofreu acidente de carro na última quinta-feira, 31, em São Paulo, e precisou passar por duas cirurgias. Ele segue em estado grave, mas tem apresentado melhora e está em processo de extubação.

Nos Stories de seu Instagram, na noite de segunda-feira, 04, Eslô contou que recebeu a notícia da produção do reality show da TV Globo.

"Assim que eu saí do programa, o pessoal do BBB falou comigo. Eu nem tinha chegado no hotel ainda. Eles são muito cuidadosos com a gente. Me informaram tudo que aconteceu. Fiquei muito assustada. Foi uma das primeiras informações que eu tive e mesmo eles tendo muito cuidado em falar comigo sobre tudo, pra mim foi um momento bem delicado", começou falando.

Na sequência, Eslovênia comentou que está em contato com o irmão de Rodrigo, Diogo, e pedindo atualizações sobre o estado do ex-BBB. "Chorei muito, fiquei muito aflita, mas tentei me apegar às pequenas e boas notícias que estão aparecendo, que o Rodrigo ta melhorando. Tô em contato com Diogo, irmão dele, falei com ele quase agora. Tô pedindo sempre notícias. Rodrigo é uma pessoa extremamente especial, tem um coração imenso, é um menino muito bom, tenho certeza que vai sair dessa. Tô torcendo muito por isso", acrescentou a ex-miss.

"É o momento da gente rezar muito, mandar energias positivas .Prefiro me apegar hoje ao sentimento de que vai, sim, dar tudo certo e a partir disso, vamos mandar energia boa e vai ficar tudo bem. Vamos pensar assim. Certeza que Deus está com ele... Todo dia eu vou querer saber como ele tá. Ele vai melhorar, vai sair dessa, se Deus quiser", finalizou a modelo.

Eslovênia se choca com rejeição e descobre a 'maldição de Eslô'

Eslovênia ficou chocada ao descobrir as porcentagens de eliminação dos brothers do quarto Lollipop, que fazia parte. A ex-confinada não escondeu a surpresa ao ver que Laís (30) deixou a competição com 91,25% dos votos, e Jade Picon (20) com mais de 84%. "Misericórdia, tá repreendido!", disparou ela ao ver a porcentagem de sua eliminação.

"Eslô, você sentava do lado da pessoa", revelou Rafa Kalimann (29) ao mostrar que ela sentou ao lado de oito brothers que deixaram o programa. Rindo, ela respondeu: "Todo mundo que eu tinha alguma coisa tava saindo, então, o problema era eu".

Confira a postagem de Eslovênia sobre Rodrigo Mussi: