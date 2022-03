BBB 22: Eslô toma atitude e coloca Pedro Scooby contra a parede

Eslô toma atitude durante conversa sobre jogo no BBB 22 e coloca o surfista Pedro Scooby contra a parede

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 16h15

Sem papas na língua, a ex-miss Eslovênia (25) resolveu tomar uma atitude inesperada dentro da casa do BBB 22 e colocou um dos famosos do time Camarote contra a parede.

Enquanto o surfista Pedro Scooby (33) estava no banho, a sister chegou no local e o perguntou sobre as chances de ele votar nela no futuro do reality show da TV Globo.

- Arthur solta o verbo e fala o que pensa sobre a Eslovênia no BBB 22

"Tu é uma pessoa que lida com a hipótese de votar em quem não foi ao Paredão, né? Você votaria em mim semana que vem?", questionou ela. "Não, então... você á única pessoa que eu falei que não votaria", respondeu o esportista.

Questionamentos sobre o futuro no jogo

"Por exemplo, se bota um ranking de afinidade. Uma pessoa que está lá no meio da minha afinidade, não é minha prioridade. E ela nunca foi ao Paredão, ela vira prioridade para mim, entendeu?", argumentou o brother.

"Sim, entendi. Então beleza. Semana que vem, só vai ter eu. Semana que vem você votaria em mim?", perguntou Eslô mais uma vez. "Não", garantiu Pedro Scooby no BBB 22.