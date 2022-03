BBB 22: Eslô e Laís desabafam e fazem revelação no confessionário

Eslô e Laís desabafam durante o raio-x e fazem revelação sobre o jogo delas no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 02/03/2022, às 16h10

Com a saída de Larissa (25) do BBB 22 nesta semana, as amigas Laís (30) e Eslovênia (25) desabafaram durante o raio-x que rolou na casa na manhã desta quarta-feira, 2.

Ao perderem mais uma colega do grupo delas no reality show da TV Globo, as duas sisters fizeram algumas revelações no confessionário, garantindo que não estão satisfeitas com o jogo delas.

"Ontem foi um dia muito difícil para mim. Mais uma vez foi alguém do nosso quarto que saiu no Paredão. Me senti totalmente fragilizada, pensei que tudo que a gente está fazendo está errado. O psicológico está muito abalado, a gente nunca pôde comemorar a volta de alguém do Paredão", disse a médica Laís.

Já Eslô, citou que está insegura e tensa na competição do BBB 22. "Ontem foi um dia meio difícil, Lari acabou saindo. Lari, um beijo e desculpa qualquer coisa. Foi um dia bem tenso e reflexivo para mim e meus amigos. Hoje estou com medo, estou insegura, porque realmente não sei o que vocês estão pensando, e tenho medo de que, de alguma forma, as minhas ideias, o que sinto e penso, junto com as pessoas que gosto, não coincida com o que vocês acham".

"Isso acaba dando insegurança, toda semana sai alguém que está perto de mim"..., relatou a modelo Eslovênia no raio-x do programa da Globo.