BBB 22: Eslô arma plano e indica nome para quarto Lollipop votar junto!

Eslô arma plano em conversa no BBB 22 e indica nome para amigos votarem no próximo final de semana

CARAS Digital Publicado em 04/03/2022, às 08h44

Com a proximidade de mais uma formação de paredão, os participantes do BBB 22 já estão se movimentando e armando as suas estratégias de jogo dentro de casa.

Na noite desta quinta-feira, 3, a modelo Eslovênia (25) conversou com Vinícius (23) sobre a próxima berlinda do reality show da Globo e sugeriu um nome para ser votado no final de semana.

"Ah! Talvez tenha uma pessoa que a gente vote em conjunto...", iniciou a sister no confinamento. "A Lina!", completou ela citando a cantora que faz parte do time Camarote da competição.

Estratégia do quarto Lollipop

"Ah! Para mim iria ser meio ruim, mas se tivesse que ir, iria...", concordou o brother sobre votarem na rapper. "Ou vai ser ela, ou vai dividir os votos"!, acrescentou Eslovênia já adiantando algumas estratégias do quarto Lollipop.