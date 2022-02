BBB 22: Escolhida para o monstro, Larissa alfineta: "Vingança é um prato que se come frio"

Após ser colocada no monstro ao lado de Laís, Larissa deixou um recado para os brothers

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 17h27

Após vencer a 'Prova do Anjo', neste sábado, 19, Arthur fez seu papel e escolheu participantes para o castigo do monstro e Larissa (25) e Laís (30) foram as escolhidas.

Mas, Larissa não gostou nada de ter sido colocada no castigo do monstro e deixou uma indireta no ar para os brothers.

Enquanto almoçava, Brunna Gonçalves (30) perguntou se Larissa não ia esquentar a comida antes de comer, e Larissa respondeu: "Nada, vingança é um prato que se come frio", falou e Laís completou com um "É sobre".

Mas o papo não parou por aí, enquanto cumpria o castigo no jardim, Larissa falou com Gustavo (31), emparedado por Brunna, que atendeu o big fone: "A gente começou bem... casa de vidro, indicação ao paredão, jogo da discórdia e agora o monstro", falou Larissa.

Em seguida, Gustavo respondeu a sister: "É, mas se quisesse férias...", comentou, deixando ao ar.

Quem Arthur Aguiar vai imunizar no próximo paredão?