BBB 22: Equipe de Vyni faz nota de repúdio ao expor comentários de ódio: ''Ultrapassam limites''

Participante Vinicius, do BBB 22, vem sofrendo ataques de ódio nas redes sociais e sua equipe faz nota de repúdio

CARAS Digital Publicado em 05/03/2022, às 14h56

O jogo do BBB 22 parece ser tão intenso lá dentro da casa quanto aqui fora. Inclusive, situações chatas acontecem nos dois âmbitos.

Neste sábado, 05, a equipe de Vyni (24) usou as redes sociais do brother para expor os comentários de ódio que ele vem recebendo.

No Instagram, além de publicar uma nota de repúdio sobre o assunto, os adms publicaram prints de falas maldosas sobre o bacharel em direito.

“Não é de hoje que a nossa equipe vem lidando com situações em que internautas ultrapassam limites e utilizam discursos de ódio contra Vyni”, começaram na nota. “Já reforçamos diversas vezes: as pessoas não são obrigadas a gostar dele ou a se identificar com o jeito dele, ou, ainda, a concordar com certas atitudes e comportamentos dele no jogo”.

“Contudo, isso não pode dar vazão a criminosos que se escondem atrás de perfis falsos, com o único intuito de despejar suas frustrações de forma exagerada. Reiteramos: não toleramos atitudes criminosas nem falas que atinjam a honra e imagem de Vinicius”, prosseguiram.

“Medidas judiciais e extrajudiciais continuarão sendo tomadas a todo instante e pedimos àqueles que detectarem tais comportamentos para informar aos nossos administradores”, garantiu a equipe ao final.

Veja a nota de repúdio que a equipe de Vyni fez após o brother receber comentários de ódio: