BBB 22: Equipe de Natália se manifesta sobre boatos de gravidez no reality

Adms das redes de Natália Deodato, do BBB 22, negaram rumores sobre suposto pedido de teste de gravidez no confinamento

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 09h50

Após rumores de que Natália (23) teria engravidado no BBB 22, a equipe da sister usou as redes sociais para se pronunciar sobre o assunto.

Em nota divulgada na noite de quarta-feira, 02, no Instagram e Twitter oficiais da modelo, os administradores das redes de Natália Deodato negaram os rumores de que a participante teria pedido um teste de gravidez à produção no confinamento.

"Está sendo fomentado na internet e na imprensa uma notícia sobre um possível pedido de teste de gravidez feito pela Natalia para a produção do BBB. Essa informação não procede e é sem nexo algum. Assistindo aqui de fora, temos 38 câmeras onde conseguimos comprovar através da movimentação da Natália na casa e de suas respectivas conversas com outros participantes, que nunca foi feito um pedido de teste de gravidez no confessionário e, que ela também nunca especulou sobre isso", começaram escrevendo.

"Respeitem nossa Natália. Ela é livre, inteligente e cuidadosa. Enquanto não houver provas concretas de algo, não solidifiquem suas certezas", disseram ainda, pedindo respeito à designer de unhas.

Vale ressaltar que Natália movimentou o edredom com o brother Eliezer (31). Em uma das ocasiões, a sister chegou a pedir para que Vinicius (23) buscasse camisinhas na despensa.

Jessilane recebe invertida de Natália

Natália deu uma resposta sincerona para Jessilane (26) após a sister questionar sobre brothers que nunca foram ao paredão. "Tem pessoas de lá que não foram ainda?", perguntou a professora. "É o que eu sempre digo. Rede de proteção, vai como?" respondeu o ator. Arthur relembrou a lista de brothers que seguem escapando do paredão: "Não foi Eli (Eliezer), Vyni, Eslovênia, Laís e Jade".

"Na minha perspectiva, todas as vezes que vocês escolhem para votar em uma pessoa, é sempre uma única opção. (…) Eu acredito que todo mundo tem prioridades, por exemplo, eu Jessilane tenho como opção de voto do outro quarto Eli, Eslovênia e Jade. Nunca essas pessoas foram cotadas aqui como voto", se explicou a bióloga. Natália, então, rebateu: “Já foram cotados, só que você não participou das conversas desde o início e porque você nunca se dispõe a conversar e tentar entender a estratégia".

Confira a nota oficial da equipe de Natália do BBB 22: