BBB 22: Equipe de Laís presta homenagem para Barbara após eliminação da sister

Bárbara Heck foi a eliminada do BBB 22 na terça-feira, 15, e recebeu uma despedida dos adms de Laís Caldas

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 11h14

Fim do jogo para Bárbara Heck (29)! A modelo foi eliminada do BBB 22 na noite da última terça-feira, 15, com 86,02% dos votos.

Então, os adms de Laís Caldas (30), que era muito amiga da loira dentro da casa, decidiram fazer uma declaração.

No Instagram da médica, foi publicada uma foto de um momento super especial entre as parceiras de confinamento.

“Todo sucesso, amor e respeito do mundo aqui fora, Bárbara. Você é luz! Obrigada por ter cuidado tão bem da nossa Laís, você sempre foi muito importante para ela”, começaram na legenda.

“Temos a certeza que aqui fora essa amizade continuará ainda mais forte. Saiba que sua trajetória lá dentro foi linda, continue crescendo e brilhando, Barbie!”, garantiram ao final.

Vale ressaltar que a dupla também era super próxima de Jade Picon (20).

Confira a homenagem que a equipe de Laís fez para Bárbara: