BBB 22: Equipe de Arthur Aguiar mostra a despedida entre o brother e Sophia

Após almoço do anjo, adms de Arthur Aguiar postam vídeo da despedida dele com sua filha

CARAS Digital Publicado em 21/02/2022, às 12h43

Mesmo confinado no BBB 22, Arthur Aguiar (32) não esconde por um segundo sequer o quanto é apaixonado por sua filha.

Isso ficou ainda mais evidente no último domingo, 20, após o ator se emocionar muito ao ver Sophia (2) no almoço do anjo.

Porém, o vídeo da pequena acabou repercutindo de uma forma completamente errada aqui fora, recheado de críticas dos haters.

Os adms do brother, então, decidiram transformar o ódio em amor e postaram, no Instagram, um vídeo de um momento lindo entre Arthur e a filha: a despedida.

No registro, é possível ver o gato contando para a menina que está indo embora e ele comentando sobre a reação que ela teve. Maíra Cardi (38) também aparece nas imagens.

“Ontem todos nós nos emocionamos com a reação do Arthur vendo a Sophia no vídeo do Almoço do Anjo. Faltam estruturas pra esse vídeo da ‘despedida’ dos dois!”, começaram os adms na legenda do post.

“A So é a realização do maior sonho do Arthur… E, sim, ele tá dando muito orgulho pra ela! O reencontro vai ser mais lindo ainda, mas que seja só no fim de abril”, pediram ao final.

Confira como foi a despedida entre Arthur Aguiar e Sophia, antes do ator entrar no BBB 22: