BBB 22: Enquetes apontam Larissa Tomasia como a sexta eliminada do Big Brother Brasil

Caras Digital Publicado em 01/03/2022, às 15h45

Hoje, 01, é dia de eliminação no Big Brother Brasil! Depois de uma formação de paredão polêmica com brothers que não seguiram o combinado de voto do grupo, Linn da Quebrada (31), indicada pelo Líder Paulo André (23) e Bate-volta emocionante com Lucas Bissoli (31) escapando da berlinda, enquetes apontam que Larissa Tomasia (25), deve ser a eliminada do paredão onde ela enfrenta Lina e Arthur Aguiar (32).

Confira aqui o que apontam as enquetes para o paredão desta noite



Segundo enquete feita pela Caras Digital, Larissa deve deixar o programa nesta noite. Esse é o primeiro paredão da musa fitness e da cantora Lina. Arthur, enfrenta seu terceiro paredão.



Na parcial da Caras Digital, Larissa detém 88,98% dos votos. Seguida por Lina, com 8,26% e Arthur correndo menos riscos com apenas 2,76% dos votos.



Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, também há a tendêncis de que Larissa será a sexta eliminada do Big Brother Brasil. O ator Arthur Aguiar aparece com a menor porcentagem, 9,32% dos votos, seguido por Linn da Quebrada com 10,63%. Larissa surge disparada como preterida do público, com 80,05%.















Lembre como foi a formação do paredão



O sexto paredão do Big Brother Brasil teve formação polêmica. Paulo André, não surpreendeu e indicou Linn da Quebrada diretamente à berlinda.

Separados em grupos, os brothers votaram em quem queriam indicar ao paredão.

Vyni e Eliezer não cumpriram o que foi combinado previamente com o quarto Lollipop, fazendo com que a votação da casa ficasse empatada entre Larissa Tomasia e Douglas Silva. O líder Paulo André salvou o amigo ator.



Indicados diretamente à berlinda por terem sido a primeira dupla a ser eliminada da prova do líder, Lucas e Arthur participaram da prova Bate e volta com Larissa, tendo Lucas como o vencedor, se livrando do paredão.





Ainda dá tempo de votar! Quem você quer fora do BBB 22?