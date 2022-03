BBB 22: Enquetes apontam Laís Caldas como a nona eliminada do reality show

Votação em enquete da CARAS Digital e de outros sites apontam Laís Caldas como a nona eliminada do programa, enfrentando Eliezer e Douglas Silva

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 21h45

Hoje, 14, é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22! Conforme o programa vai passando, mais o Quarto Lollipop vai se desfazendo. Os cinco últimos eliminados inclusive, eram deste cômodo. Para esta berlinda, existem dois do quarto: Eliezer (31), e Laís Caldas (31). Um deles lidera as enquetes do nono eliminado do reality.

Após Lucas Bissoli (31), anjo da semana, imunizar Eslovênia Marques (25), a votação começou com a indicação do líder Arthur Aguiar (33), que foi bem sucinto para colocar Laís Caldas na berlinda.

Conforme a dinâmica da semana, Laís Caldas, indicada pelo líder, puxou Douglas Silva por contragolpe. Já na votação da casa, Eliezer foi o mais votado, com seis votos. Ambos foram com Gustavo Marsengo (31), indicado na dinâmica especial, para o Bate e Volta.

Pela prova, Douglas Silva e Eliezer, em atuação vexatória, se juntaram a Laís Caldas. Gustavo Marsengose deu bem e se livrou do paredão.

Confira aqui os resultados parciais das enquetes

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Laís Caldas deve ser o nona eliminada do programa, com grande porcentagem, em seu primeiro paredão. Eliezer e Douglas Silva, no entanto, já bateram algumas vezes na berlinda e acabaram escapando da eliminação.

Na enquete, Laís Caldas aparece com 74,33% dos votos, seguido por Eliezer, com 17,9%, e por último, Douglas com 7,77%.

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality o cenário ainda é pior para a médica, aparecendo com 81,81% dos votos. Hoje, o ranking é liderado por Larissa Tomasia (25), a sexta eliminada do programa com 88,59% dos votos. Na pesquisa, o designer diminui sua taxa para 10,41% dos votos e DG fica com quase a mesma vista anteriormente, 7,78%.