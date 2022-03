Enquete BBB: Segundo parciais, Lucas deve ser o décimo eliminado do reality show

Votação em enquete da CARAS Digital e de outros sites apontam Lucas Bissoli como o décimo eliminado do programa, enfrentando Paulo André e Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 28/03/2022, às 21h25

Hoje, 28, é dia de Jogo da Discórdia no BBB 22! A dinâmica da noite promete muito fogo no parquinho, devido a grande repercução que a última formação de paredão teve dentro da casa. Nem uma ação patrocinada, em que receberam vários mimos, foi capaz de frear o ânimo dos brothers.

Última formação de paredão

Após Paulo André, anjo da semana, imunizar Arthur Aguiar (33), a votação começou com a indicação da líder Linn da Quebrada (31), que foi bem sucinta para colocar Paulo André na berlinda.

Conforme a dinâmica da semana, Lucas Bissoli, o mais votado pela casa, puxou Eliezer (31) por contragolpe. Pedro Scooby, sendo o segundo que mais recebeu votos, também foi para o paredão. Os três acabaram indo para o Bate e Volta.

Pela prova, Lucas Bissoli e Pedro Scooby se juntaram ao Paulo André. Eliezer se deu bem e se livrou do paredão.

Confira aqui os resultados parciais das enquetes

Segundo enquete feita pela CARAS Digital, Lucas Bissoli deve ser o décimo eliminado do programa, com grande porcentagem. Paulo André e Pedro Scooby, assim como o engenheiro, já bateram na berlinda e acabaram escapando da eliminação.

Na enquete, Lucas aparece com 82,68% dos votos, seguido por Scooby, com 12,63%, e por último, Paulo André, com 4,69%.

Em resultado parcial divulgado pelo Votalhada, blog que acompanha enquetes divulgadas em sites, blogs, twitter e youtube que comentam sobre o reality, o cenário fica um pouco melhor para o estudante de medicina, aparecendo com 78,81% dos votos. Hoje, o ranking é liderado por Laís Caldas (30), a nona eliminada do programa com 91,25% dos votos. Na pesquisa, o surfista e o atleta olímpico aumentam suas taxas para 14,53% e 6,66% dos votos, respectivamente.