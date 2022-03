BBB 22: Enquanto brothers comemoram pulando na piscina, Eliezer e Eslovênia lamentam saída de Vinicius

Após Vinicius ser o oitavo eliminado do BBB 22, brothers têm reações contrastantes dentro da casa

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 01h03

Está definido o oitavo eliminado do BBB 22! Vinicius (23) disputou o paredão contra Gustavo Marsengo (31) e Pedro Scooby (33) e saiu com 55,87% dos votos.

Após Vyni se despedir dos colegas e agradecer pelo convívio, o restante da casa se comportou de formas contrastantes. Enquanto seus amigos mais próximos lamentavam, os meninos do Quarto Grunge celebravam.

Celebração na piscina

Quando Vinicius fechou a porta, Gustavo Marsengo (31) começou a tirar a camisa para pular na piscina. Pedro Scooby (33), enquanto isso, começou a cantar e a pular com Paulo André (23).

Depois, os dois ex-emparedados foram juntos para a água. Douglas Silva (33), P.A e Arthur Aguiar (33) foram, respectivamente, se jogando na piscina para comemorar a permanência dos brothers.

Gustavo e Pedro Scooby comemoram na piscina ao lado de Arthur Aguiar, Douglas Silva e Paulo André#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/RiZJElQp6B — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2022

Eliezer e Eslovênia caem no choro

Momentos após Vinicius deixar a casa e os brothers pularem na piscina, Eliezer (31) e Eslovênia Marques (25) tiveram crise de choro no quarto lollipop.

"Achei que ele seria finalista [...] Essa sandalinha dele que ele tava guardando, me mostrou hoje. Tão lindinha. Ele tão preocupado com a mainha dele", disse o designer, com lágrimas no rosto, sobre a peça de roupa que o participante estava guardando para usar na grande final da temporada, caso tivesse sido um finalista.