BBB 22: Enfrentando 3º paredão, Natália alcança 1M seguidores nas redes sociais

Equipe de Natália Deodato, do BBB 22, agradece ao sister conquista 1 milhão de seguidores no Instagram

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 12h06

No último domingo, 13, rolou a formação de mais um paredão no BBB 22. E, mais uma vez, Natália Deodato (22) está na berlinda.

Porém, aqui fora, as notícias são boas!

A sister, que é designer de unhas, finalmente bateu a marca de 1 milhão de seguidores em seu Instagram.

É claro que a equipe dela fez uma postagem especial na rede social para agradecer. “E o milhão veio”, começaram.

“A Naty vai ficar muito feliz quando souber de todo o carinho e apoio que está recebendo aqui fora! Muito obrigada, ‘vitilindos’. Essa conquista é nossa!”, disseram ao final.

Vale lembrar que, até então, Natália e Jessilane Alves (26) eram as únicas mulheres do grupo pipoca que ainda não haviam batido o primeiro milhão. A professora de biologia está com 768 mil followers.

Confira o post feito pela equipe de Natália Deodato, do BBB 22, para celebrar o 1M seguidores:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Natália Deodato 💃🏽 (@natalia.deodato)

