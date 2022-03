BBB 22: Emparedado da semana, Douglas Silva desabafa: "Não tem como relaxar"

Na área externa da casa, ator comenta com Natália como está se sentindo no Big Brother Brasil

21/03/2022

Na noite de ontem, 20, foi formado o nono paredão dessa edição do Big Brother. A berlinda conta com Laís Caldas (30), indicada pelo Líder da semana Arthur Aguiar (33), Eliezer (31) e Douglas Silva (33), contragolpeado por Laís.



Na tarde de hoje, 21, Natália Deodato (22) perguntou ao ator: "Como está o coração?". Ele revelou desconforto por estar em um paredão com duas pessoas que são amigas (Eliezer e Laís), já que as torcidas podem se unir na hora da votação: "O coração está de boa, né. Mas sempre preocupado, a cabeça preocupada. É Paredão, né? Não tem como relaxar. Tipo, estou conformado com a situação, mas sair, eu não quero não. Um Paredão em que tem dois amigos, e vai ter lance de torcida se juntar. Fico sempre preocupado", disse ele.



Natália dividiu que no seu Raio-X ficou confusa sobre quem demostraria seu apoio: “Eu disse que gosto muito da Laís, a gente está se aproximando…Mas o DG, gosto muito dele, primeiro homem que me aproximei na casa e o Eli, que não preciso explicar não”



Douglas Silva declarou que deixou os administradores de suas redes sociais avisados que ele não gostaria que fizessem campanhas para um dos participantes saírem e sim, mostrarem apoio pedindo para alguém ficar: "Eu nunca digo fora alguém. Eu sempre peço para alguém ficar, por exemplo, quando tava você e a Jessi eu disse 'quero muito que a Nat fique' ou 'Quero muito que a Jessi fique' e ai o público decide...", explicou ele

Ele também declarou estar em paz com a sua jornada dentro do reality, e que se for eliminado, era para acontecer: "Uma coisa que eu to tranquilo comigo é pela minha jornada aqui dentro, minha caminhada. Fiz o que eu queria, não desrespeitei ninguém, não magoei ninguém, sempre fui parceiro (…) se eu sair, é porque tinha que sair mesmo.”