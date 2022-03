BBB 22: Emparedada da semana, Linn da Quebrada revela tensão: "A gente nunca sabe se fez o certo"

Emparedada após indicação do Líder Paulo André, Lina passa o dia mais reclusa e revela à Jessilane Alves apreensão com o possível resultado da berlinda

A emparedada da semana, Linn da Quebrada (31), adotou uma posição mais introvertida no dia de hoje, 01. Na berlinda, ela compete a permanencia na casa com Arthur Aguiar (32) e Larissa Tomásia (25).

A cantora foi a indicada pelo líder Paulo André (23), de forma não surpreendente. Entretanto, após gravação do Raio-X, Lina conversou com a amiga Jessilane Alves (26), e confessou estar preocupada com a possibilidade de deixar a competição esta noite. Sentada na mesa da cozinha, a cantora emparedada, comenta: "A gente nunca sabe se fez o certo, se falei demais". "Se falou de menos", completa a professora.





"Essa tensão vai me matando", desabafou Lina. "Mas vai dar certo", apoia Jessilane. As duas ficam alguns segundos em silêncio e a cantora diz: "Espero que a galera esteja fazendo mutirão". A professora diz ter pedido apoio à Lina para sua torcida: "Ah, eu pedi, pedi muito!". A cantora explica que tem dificuldades para enviar as mensagens diárias no Raio-X: "Na hora eu sempre me embanano, só falei disso. Tem coisas que queria falar e que não falei...", explica Linn. "Falei que você era muito importante para mim aqui dentro e principalmente para o jogo", conta Jessilane, tentando aliviar a angústia da amiga.