BBB 22: Em exclusiva, Larissa Tomásia confessa que deveria ter dividido com o público sua estratégia de passar informações falsas

Caras Digital Publicado em 17/03/2022, às 11h21

Ela teve uma passagem meteórica no reality mais assistido da Globo, mas mesmo assim deixou sua marca. Foram duas semanas de confinamento para Larissa Tomásia (25) e agora, 15 dias após sua eliminação ela revela em exclusiva para CARAS Digital o que achou de sua participação no reality, o que faria de diferente, projetos para o futuro, para quem está torcendo e muito mais.

Sobre seu companheiro da Casa de Vidro, Gustavo Marsengo

Em relação à Gustavo Marsengo (31), seu parceiro de confinamento na Casa de Vidro, ela contou que os dois não tinham muitas coisas em comum e que ele se aproximou dos meninos de forma estratégica: "Nós entramos juntos, mas acho que foi bem visível que faltava afinidade entre a gente né?! Acho que foi uma boa estratégia, ele seguiu a linha jogador e se juntou com os meninos que estavam bem vistos aqui fora, formando uma boa aliança"



Sobre sua estratégia de passar informações falsas aos confinados

Tanto Larissa quanto Gustavo chegaram com informações externas dentro do reality. A princípio, o público esperava que os dois contassem como os confinados estão sendo vistos aqui fora. Entretanto, Larissa adotou a estratégia de passar informações que não condiziam com o que ela tinha visto fora da casa, como por exemplo, Eslovênia Marques (25) ser uma das favoritas da edição: "Tive a ideia de passar informações falsas quando fui confinada no hotel. Não existiu um "alvo", fui pegando as informações que tinha e falando coisas que eram verdadeiras e algumas que não eram exatamente como estavam aqui fora, para dar uma boa movimentada no jogo mesmo. Se eu continuasse no reality, iria jogar com meu coração. Pois quem acompanhou, viu que eu já estava contando as coisas. Inclusive, contei à Eslô o que tinha feito, que no caso dela foi porque não queria que ela ficasse mal.

Me "arrependo" de não ter comunicado ao público. Deveria ter falado num raio-x o que estava fazendo. Acho que as pessoas teriam entendido que era jogo e seria diferente", revelou ela.



Sobre seu "interesse" em Paulo André e o casal Jadré

Perguntamos para a musa fitness se existia alguma chance dela enviar alguma DM para o atleta olímpico, já que os dois (Jade Picon e Paulo André) declararam no confinamento que não pretendiam dar continuidade ao romance fora da casa: "Na verdade, não declarei interesse nele, disse que se fosse para ficar com alguém ali dentro, seria ele. Mas isso se ele não tivesse tido algo com a Jade, que é uma pessoa super querida e eu jamais tentaria ou faria algo. Inclusive, torço para que dê tudo certo entre os dois aqui fora".



Lançamento de Gyka by GKay com presença de ex-BBBs



Na última segunda-feira, 14, a influenciadora digital Gkay (29) convidou uma série de famosos, entre eles ex-BBBs, para o lançamento de sua marca de roupas. Larissa foi uma dessas convidadas e contou como foi a experiência de reencontrar amigos do confinamento e também ex-brothers de edições anteriores: "Foi bem legal, mas eu fiquei super nervosa ao pensar que encontraria os outros brothers dessa e de outras edições. A primeira pessoa que vi foi o Tiago (Abravanel). Dei um abraço nele e foi incrível. Conversamos bastante e ainda o marido dele. Passamos a noite toda juntos. A Bárbara me encontrou e brincou: "Não quero essa fanfiqueira perto de mim". Mas foi um amor. Também falamos sobre o programa e nos entendemos. Lá dentro, era jogo e a partir do convívio fora da casa de vidro, o contexto mudou todo. Nos demos muito bem. Fui apresentada ao Rodrigo, gente boa e muito bonito. Não tive muito contato com brothers de outras edições. Destaco a simpatia da Flay, da Gabi Martins e da Marcela McGowan comigo! Foi uma noite maravilhosa."



Para quem vai a torcida de Larissa Tomásia no BBB 22?

"Minha torcida é toda da Lina. Tivemos uma conexão legal lá dentro, nos entendíamos no olhar, ela acolhe. Merece muito esse prêmio. É quem eu quero que vença e também é quem acho que vai vencer! rs"



Projetos futuros

Larissa também comentou o que espera para o futuro com a visibilidade proporcionada pelo reality: "Quero muito aproveitar todas as oportunidades que vão surgir para mim, mas sem dúvidas, a área fitness é minha paixão. Quero muito poder dar continuidade neste meio. Vem muita coisa boa por aí, viu?! É verdade, gente! rs"