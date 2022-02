BBB 22: Em conversa sobre paredão, Eslovênia desafia Arthur Aguiar: ''Vamos eu e tu?''

Eslovênia desafiou Arthur Aguiar a enfrentá-la no próximo paredão do BBB 22

Nesta segunda-feira 28, os participantes do BBB 22 estão reunidos na sala aguardando uma ação patrocinada.

Enquanto aguardam, Arthur Aguiar (32) e Gustavo Marsengo (31) começaram a conversar sobre o próximo paredão do reality show.

"Semana que vamos fazer um Paredão só de quem não foi", afirmou o ator. Eslovênia Marques (25) ouviu a frase do bother e o desafiou: "Vamos eu e tu?", perguntou ela, estendendo as mãos para firmar o acordo de irem juntos à berlinda.

Arthur, que está no paredão ao lado de Larissa Tomásia (25) e Linn da Quebrada (31), contestou: "De novo? Quarto Paredão", disparou ele. "Gostei, gostei", completou Gustavo, que escuta a conversa dos colegas de confinamento. "Quarto Paredão? Então, bora!", rebateu o ator.

Eslô conta sobre conversa com Arthur

No quarto Lollipop, Eslovênia contou para Larissa, Eliezer (32), Vinicius (24), Laís Caldas (30) e Jade Picon (20) sobre a conversa que teve com Arthur na sala da casa do BBB22.

A sister deu a entender que queria ir para o paredão com o ator, que afirmou que gostaria de mandar para a berlinda quem ainda não foi.

"Ele falou: 'É meu quarto Paredão'. Só que eu não entendi. Foi tipo: 'Você quer ir comigo, meu quarto Paredão?' Só que só entendi depois", contou ela. "Arthur está se achando!", comentou Larissa. "Ele está se achando", concordou Laís.

"Depois que eu entendi que foi tipo: 'Você tem coragem de ir comigo?'. Aí ele disse: 'Não, você quer mesmo que eu vá para o quarto Paredão?'", completou Eslô. "É, ele quis disfarçar", opinou Larissa. "Peguei e falei: 'Segunda vez que te vejo hoje e você só fala de jogo'", completou a modelo. "Vocês se preparem porque semana que vem vai ser loucura", avisou Jade.