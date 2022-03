BBB 22: Em conversa com brothers, Arthur Aguiar fala sobre atitudes de Gustavo: ''Não consigo nem defender''

Após formação do oitavo paredão do BBB 22, brothers comentaram que Gustavo está unindo alianças com outros participantes no jogo

CARAS Digital Publicado em 14/03/2022, às 07h21

Brothers criticam atitudes de Gustavo no BBB 22 - Reprodução/Globo