BBB 22: Eliminado, Vyni comenta tombos e se choca ao saber que é seguido por Anitta

Oitavo eliminado do BBB 22, Vyni ficou surpreso número de seguidores e revelou se forçava quedas no confinamento por VT

CARAS Digital Publicado em 16/03/2022, às 08h17

Depois de deixar a casa mais vigiada do Brasil, Vinicius (23) participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28)!

O brother, que foi eliminado no oitavo paredão do programa na noite de terça-feira, 15, contra Pedro Scooby (33) e Gustavo (31), foi questionado pela apresentadora sobre as quedas, tropeços e batidas na parede durante o confinamento.

“Eu acho que a gravidade sobre mim é mais forte. Eu caio, escorrego, vivo cheio de hematomas por causa disso. Sou assim na vida real. Tanto que tem uma calçada no restaurante da minha família na qual sempre tropeço. Se eu passar lá todos os dias, todos os dias eu vou tropeçar. Sou todo desastrado", contou.

Vinicius também comentou sobre a relação com Eliezer (31) e garantiu que não tem maldade. “Sinto um amor muito grande por Eli. É um amor de amigo, de irmão. Não sei nem explicar. É estranho como duas pessoas tão diferentes podem se encontrar e se amar tanto”, disse ele. “Não sinto que sempre priorizei o jogo dele. Minha estratégia era baseada nas minhas relações, em proteger quem eu gostava”, acrescentou.

Vyni quase cai da cadeira ao descobrir que Anitta o segue

Oitavo eliminado do BBB 22, Vyni ficou em choque ao ver seu número de seguidores nas redes sociais na madrugada desta quarta-feira, 16.

O bacharel em Direito celebrou o fato de ter ganhado muitos fãs em seu perfil no Instagram. "Menina do céu, tô passado! Meu Deus do céu, quanta gente. Tenho fãs? Mentira esse símbolo de 'verificado', eu amei".

Na sequência, Rafa mostrou os famosos que seguem o brother, como Maiara, Pabllo Vittar, Gil do Vigor, Simone e Simaria, e exibiu comentário de Anitta (28) na página do brother.

"Vyni, eu deixo você tropeçar no meu palco no show, prometo. Eu me tornando quem eu mais temia e torcendo para um ex e para um hétero top", dizia o recado da cantora.

O cearense não segurou a emoção ao ler a mensagem: "Minha gente, socorro! Olha como ela tá babado! Eu tô todo me tremendo!"

Em seguida, Rafa revelou que Anitta o segue nas redes sociais. Vyni se levantou e quase caiu da cadeira com a notícia. "Mentira! Rafa, eu tô cheio de problema, é sério? É sério? Meu Deus do céu! Eu tô chocado!", disse o ex-brother.

Confira os primeiros momentos de Vyni fora do BBB 22:

Vinicius fala sobre suas quedas e tropeços desajeitados dentro do #BBB22.

Assista ao Bate-papo AO VIVO! → https://t.co/FGHMwWyVG4 ← #RedeBBBpic.twitter.com/cR243IJbuo — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2022

Olha aí a reação do Vinicius com o número de seguidores nas redes sociais



Assista ao Bate-Papo ao vivo → https://t.co/FGHMwWyVG4#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/JYFzthzVjC — Big Brother Brasil (@bbb) March 16, 2022