BBB 22: Eliminado, Eli abre o jogo sobre convivência com Arthur

Fora da disputa do BBB 22, Eli abre o jogo e comenta sobre o participante Arthur Aguiar no reality show

CARAS Digital Publicado em 25/04/2022, às 08h54

Eliminado neste final de semana da disputa do BBB 22, Eliezer (31) deu adeus ao prêmio milionário do programa e não estará na grande final da temporada.

Ao sair da casa mais vigiada do país, o brother conversou com Rafa Kalimann (29) no Bate- Papo BBB e opinou sobre o colega Arthur Aguiar (33), com quem conviveu no reality show da TV Globo.

"Quando o Arthur entrou, eu não sabia quem era o Arthur, só sabia dos tabloides, das questões que tinham acontecido com ele fora da casa. E aí ele entrou e veio a imunidade e, nessa imunidade, teve a questão com o Rodrigo. Eu estava muito próximo do Rodrigo. E para entender aquela relação dele com o Rodrigo, porque tinha desandado tão rápido, por o Rodrigo não gostar tanto dele... Eu me aproximo do Arthur para escutar o lado do Arthur também para entender", iniciou.

"Naquela conversa, ele se abre muito. Ele falou coisas que eu me conectava, de jogo, de vida, de perspectivas...", continuou Eli que não teve atritutos com o famoso na atração.

Final do BBB

Sincero, Eli ainda comentou como Arthur chegou na final do BBB. "Eu acho que o que aconteceu foi o seguinte: as pessoas antes do Arthur entrar no Big Brother, tinha uma expectativa X. Uma expectativa até negativa do que ele seria na casa. Quando ele entra, ele surpreende um país inteiro, e mostra que o Arthur não é isso, nem aquilo. E a gente consegue ver quem é o Arthur de verdade!", opinou.