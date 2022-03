BBB 22: Eliminada, Jade Picon elogia beijo de Paulo André e revela futuro do romance

Após deixar a casa do BBB 22, Jade Picon contou sobre o futuro da relação com o brother Paulo André fora do confinamento

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 07h16

Fim de jogo para Jade Picon (20), que deixou o BBB 22 no sétimo paredão do reality!

A sister foi eliminada na noite de terça-feira, 08, em disputa contra Arthur Aguiar (33) e Jessilane (26), com 84,93% dos votos do público.

Após deixar a casa mais vigiada do Brasil, a influenciadora digital participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28), e falou sobre o affair comPaulo André (23) durante o confinamento.

Depois de citar amizade com Pedro Scooby (33) e dizer que o surfista foi o cupido, ela assistiu ao vídeo do primeiro beijo dos dois e foi questionada se a informação levada por Larissa (25), da Casa de Vidro, influenciou a ficada com o atleta.

"Eu acho que já estava me sentindo tão pressionada pela casa... Acho ele interessante. É, sim, alguém que eu ficaria, muito bonito. Eu avaliei tudo, porque estava focada no jogo. Só que, ao mesmo tempo, o tempo ia passando e as pessoas iam questionando... Eu já queria, já sabia que ele queria, e aí entrou a Larissa e o Gustavo...", disse ela.

Rafa perguntou se o beijo é bom, e a sister respondeu: "Claro, a gente teve uma troca muito bacana".

Jade Picon também comentou sobre o futuro dos dois fora do programa. "Como um contatinho pode ser, né? Mas acho que agora eu preciso viver", analisou.

Em outro momento do programa, a influencer reviu o seu VT de apresentação antes de entrar no BBB 22 e disse: "Estou solteira, pelo amor de Deus!".

Confira como foi o discurso de Tadeu Schmidt

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt (47) falou: "Eu não vou fingir aqui que é apenas mais um Paredão. Não é! É a grande rivalidade da temporada, pelo menos até aqui, mas com uma terceira pessoa ali que não tem nada a ver com a história. A rivalidade poderia ter sido superada, mas nunca foi. Jade faz parte de um quarto que sonha com a primeira vitória de um paredão. Arthur faz parte de um quarto acostumado com isso. Seria hoje a mudança?"

"Pode dizer o que for, mas a Jade, em 50 dias, marcou a temporada. A mulher madura, de personalidade, que consegue comandar, ser líder, sem levantar a voz. Os mil momentos divertidos, desde o umbigo protegido até o xixi nas calças. Pode dizer o que for, mas Arthur, em 50 dias, marcou a temporada. Jogador, estrategista, inteligente, articulado demais, vencendo provas, comendo mais pão do que se esperava dele. Ambos marcaram uma temporada. O público não quis te dar uma segunda chance no BBB. Quem sai hoje é você Jade", completou o comandante da atração.