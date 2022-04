BBB 22: Eliminada, Eslovênia fica chocada com rejeição e descobre 'maldição': ''O problema era eu''

Décima primeira eliminada do BBB 22, Eslovênia se surpreende com porcentagem de eliminação

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 07h14 - Atualizado às 08h10

Fora do BBB 22, Eslovênia (25) participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (29) na madrugada desta segunda-feira, 04.

Décima primeira eliminada, a modelo deixou a casa mais vigiada do Brasil em paredão contra Paulo André (23) e Douglas Silva (33), e saiu com 80,74% dos votos do público.

A miss pernambucana ficou chocada ao descobrir as porcentagens de eliminação dos brothers do quarto Lollipop, que fazia parte. A ex-confinada não escondeu a surpresa ao ver que Laís (30) deixou a competição com 91,25% dos votos, e Jade Picon (20) com mais de 84%.

"Misericórdia, tá repreendido!", disparou ela ao ver a porcentagem de sua eliminação.

- Confira a dinâmica da semana com paredão falso

A apresentadora também revelou para a ex-sister o surgimento do meme 'maldição da Eslô'. Desde o início do programa, a miss sentou ao lado de oito brothers que acabaram sendo eliminados em berlindas.

"A gente está falando sobre os eliminados, lembrei que eu tenho um momento para te mostrar... Aliás, um compilado de eliminações. Quero que você preste bem a atenção", disse Rafa, mostrando vídeo com as eliminações.

"Eslô, você sentava do lado da pessoa", comentou ainda a apresentadora. Rindo, ela responde: "Todo mundo que eu tinha alguma coisa tava saindo, então, o problema era eu".

No quadro 'Presente do Eliminado', Eslô ganhou uma camiseta rosa com a frase "Alto risco de sair no Paredão" e duas setas apontadas para os lados. "Meu Deus do Céu! Vou tirar uma foto com isso e postar no meu story!", brincou ela.

Tadeu Schmidt manda recado para Eslovênia

Tadeu Schmidt (47) fez questão de deixar uma mensagem carinhosa para Eslovênia nas redes sociais. Em seu feed no Instagram, o apresentador postou uma foto ao lado da modelo e escreveu: "Bem-vinda de volta, Eslôooooooooooo!!!!! Que o seu sucesso chegue na velocidade da sua fala! Você estará sempre na minha memória, como a minha primeira BBB. Lembro-me de assistir à sua entrada com os olhos cheios de lágrimas! E a emoção só aumentava a cada abraço que você dava em mais um que chegava. Era uma recepção tão genuína e calorosa! Foi lindo! E é sério, se um dia eu estiver embriagado e precisar de ajuda, quero que você esteja por perto, pra me dar aquele abraço! Vai encontrar o @bissolilucas sem câmera por perto, @eslomarques!!!!", disse ele.

Confira o recado de Tadeu Schmidt para Eslovênia:

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Tadeu Schmidt (@tadeuschmidt)