BBB 22: Eliminada, Brunna Gonçalves fala sobre jogo de Arthur Aguiar: ''Influencia todos, só burro não enxerga''

Quinta eliminada do BBB 22, a dançarina Brunna Gonçalves alertou sobre estratégia do ator Arthur Aguiar no confinamento

CARAS Digital Publicado em 23/02/2022, às 07h16

Fim de jogo para Brunna Gonçalves (30)! A dançarina deixou a casa mais vigiada do Brasil na noite de terça-feira, 22.

A sister foi a quinta eliminada do BBB 22 com 76,18% dos votos do público, em disputa com Gustavo (31) e Paulo André (23).

Após a saída, a esposa de Ludmilla (26) participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28) e criticou o jogo de Arthur Aguiar (32) no confinamento.

Durante a conversa, a bailarina afirmou que o ator está manipulando e influenciando todos os participantes do programa. Segundo Brunna, a única intenção dele é escapar do paredão.

"O Arthur influencia todos. TODOS. Só é burro quem não enxerga. Ele é assim: se sente ameaçado o tempo todo, é a estratégia dele. Não julgo, não, é a estratégia que ele decidiu ter. Se você é Líder, ele vai pertinho de você e tenta livrar o dele, ou tenta juntar com um grupo pra livrar ele. O objetivo final é livrar ele. O burro que acha que tá sendo livrado também", disse ela.

Rafa Kalimann, então, questiona: "Mas você acha que ele tá errado? Ele, por exemplo, não estava no paredão".

"Não é que ache errado, mas ele faz. Eu penso que ele falou algo do Rodrigo que ele estava fazendo. Rodrigo queria montar um Paredão com as pessoas que ele queria. O problema é que Arthur não quer Paredão, quer livrar o dele, estar livre", finalizou Brunna Gonçalves.

Após eliminação de Brunna Gonçalves, Ludmilla manda recado para a esposa

Ludmilla usou suas redes sociais para falar sobre o orgulho e a saudade da mulher. "Bru você não soube jogar o game do BBB mas sabe muito do jogo da vida! Não fez fofoca, não destratou ninguém e não passou por cima do seu coração e dos seus valores. É por isso que tanta gente te ama aqui fora. Porquê você é do bem, humana e gigante. Contando os segundos pra te agarrar muito! Bem vinda de volta meu amor", declarou a cantora.