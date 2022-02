BBB 22: Eliminada, Bárbara chora ao negar suposto caso de racismo contra Natália

Eliminada do BBB 22, Bárbara explicou caso com Natália no banheiro e falou sobre Gustavo, novo integrante da Casa de Vidro

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 07h11 - Atualizado às 08h20

A sister Bárbara (29) deixou o BBB 22 na noite de terça-feira, 15.

A modelo foi a quarta eliminada do reality em paredão contra Natália (23) e Arthur Aguiar (32) e recebeu 86,02% dos votos do público. O ator recebeu 4,95% dos votos e a designer de unhas, 9,03%.

Depois de ser eliminada, ela participou do Bate-Papo BBB com Rafa Kalimann (28) e assistiu às cenas do suposto caso de racismo contra Natália na madrugada desta quarta-feira (16).

A informação foi levada para os brothers pelos novos integrantes do reality, Larissa Tomásia (25) e Gustavo Marsengo (31). Quando ainda estavam na Casa de Vidro, eles alertaram os confinados para terem cuidado com suas falas. "Cuidado nas coisas que vocês falam e imitam. Lá fora, a galera pode ver como racismo", avisou a pernambucana, se referindo a situação que envolveu a eliminada, Eslovênia, Laís e Maria que supostamente imitaram Natália.

Nas imagens, durante papo no banheiro, as sisters conversavam sobre a formação do segundo paredão. Sem saber que Natália estava no local, Eslô revelou seu voto na mineira e foi alertada pelas colegas. Na sequência, elas fizeram movimentos de um macaco e as cenas repercutiram de forma negativa na web.

Ao assistir ao VT, Bárbara Heck não segurou o choro e explicou o ocorrido.

"Eu fiquei chocada quando ele [Gustavo] me trouxe essa informação. Fiquei apavorada, fico nervosa até agora. Se tem uma coisa que eu não sou é cruel, racista ou preconceituosa. Pensar que [as pessoas] pensaram isso de mim me deixa muito chateada e assustada", começou falando.

"Até da forma que ele [Gustavo] trouxe, não achei legal. Já chegou afirmando que isso tinha acontecido e não foi assim. Todo mundo sabe que, ainda mais quando eu tô de salto, eu corro assim [desengonçada]", justificou a ex-BBB.

Bárbara recordou o episódio na casa. "Eu falei sobre isso na casa, quando eu fiquei sabendo. Levei para a Natália o que tinha acontecido e bom, não tem nada o que falar. Não aconteceu e jamais aconteceria. Se eu visse [algo do tipo], jamais seria conivente com qualquer ato ou brincadeira de mau gosto", finalizou a gaúcha.

Maria é desclassificada do BBB 22

Maria deixou o reality ainda na manhã de terça-feira, 15. A produção do programa reavaliou as imagens do Jogo da Discórdia na última segunda-feira, 14, e chegaram a conclusão de que a atriz agrediu Natália. A edição mostrou o momento em que Maria recebeu a notícia de sua desclassificação e deixou o reality.