BBB 22: Eliezer vence a Prova do Líder e indica Paulo André para o paredão

Após Prova do Líder, Eliezer, com o colar, indicou Paulo André para a berlinda

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 00h35

Eliezer (31) venceu a Prova do Líder da noite deste domingo, 11, e já indicou algum dos brothers ao paredão. Confira a dinâmica!

Como foi a Prova do Líder

Os brothers começaram vestindo seus coletes com número, que significavam a ordem de cada um no jogo, e escolhendo uma palavra específica, da qual precisariam completar as três letras que estavam faltando.

Em ordem, cada um lançava duas bolinhas através de um tubo, a fim dela passar por uma plataforma com obstáculos e cair nas letras em que precisavam.

Natália Deodato, Eliezer e Gustavo Marsengo finalizaram suas palavras na mesma rodada e foram para o desempate. Para esta nova rodada, cada um escolhia uma de suas letras para tentar acertar, mas só tinham uma única chance.

Gustavo Marsengo foi o único a não acertar e acabou deixando a prova. Em mais uma etapa, contra Natália Deodato, Eliezer foi o único a acertar e se consagrou o novo líder do programa.

Indicação do líder

Logo após a dinâmica da noite, Eliezer teve que colocar alguém no paredão e indicou Paulo André.

Após Prova do Líder, Eliezer escolhe o VIP

Eliezer, como líder, teve o direito de escolher duas pessoas para ficarem com ele no VIP da casa. Então, escolheu: Natália Deodato e Jessilane Alves.