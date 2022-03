BBB 22: Eliezer sofre com 'maré de azar' na prova Bate e Volta e Tadeu Schmidt se diverte

Durante prova Bate e Volta, Eliezer tem atuação vexatória e Tadeu Schmidt não consegue segurar o riso

O nono paredão do Big Brother Brasil está formado! Os participantes que vão para a votação popular são: Douglas Silva (33), Eliezer (31) e Laís Caldas (30).

Douglas Silva, Eliezer e Gustavo Marsengo foram para a prova Bate e Volta. O curitibano se deu bem e se livrou do paredão. Enquanto isso, o azar pegou o designer, divertindo Tadeu Schmidt (47).

Os dois outros brothers avançavam na disputa, mas Eliezer não saía da primeira fase, não conseguindo sequer um palpite ao girar a roleta.

Vendo Eli rodar a roleta e tirar o número zero pela segunda vez consecutiva, o apresentador disse que ele não estava com sorte. Depois, após o brother acertar o zero novamente, Schmidt brincou com a onda de azar:"Mas não é possível. [...] Eli, se for ao cassino, não me chame".

Após mais algumas rodadas, Tadeu não aguentou e caiu na risada com a atuação vexatória do participante: "Desculpa a risada, Eli. Mas chega a ser engraçado", disse. O brother seguiu em desvantagem durante grande parte da dinâmica, e Schmidt se divertiu ao apontar o "recorde mundial de zeros".

Em determinado momento, o apresentador disse que não sabia mais o que falar da falta de sorte do participante e revelou choque: "Eli, você rodou a roleta dez vezes e tirou oito zeros. Eu tô impressionado."

Logo depois, Tadeu vibrou quando Eliezer conseguiu ir para a segunda fase da disputa. "Saiu do zero, Eli! Que beleza!", comemorou.

