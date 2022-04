BBB 22: Eliezer preocupado com Tadeu, Jessi com o colar do Anjo e Arthur e PA revoltados com o monstro; confira o que rolou

Jessilane Alves vence a Prova do Anjo, tirando PA e Arthur do Vip ao colocá-los no Castigo do Monstro, assim , causando grande intriga dentro da casa

Hoje, 01, é dia de formação de paredão no BBB 22! Com as radicais mudanças na dinâmica da semana, a Prova do Anjo também foi disputada e vencida por Jessilane Alves (26). Colocando Arthur Aguiar (33) e Paulo André (23) no Castigo Monstro, fez a casa pegar fogo, assim, trazendo grandes expectativas para a dinâmica da noite.

Eliezer preocupado com Tadeu Schmidt

Após o fim da Prova do Líder, Tadeu Schmidt (47) comentou sobreRodrigo Mussi (36) ter tido um traumatismo craniano depois da batida do carro do aplicativo onde estava se transportando.

Abalada, acabou transparecendo esse sentimento para os brothers. No Raio-X, Eliezer (31) manifestou preocupação com a expressão facial de Tadeu e se questionou se algo de ruim aconteceu.

Jessilane Alves (26) venceu a prova do Anjo do BBB 22, que aconteceu na tarde desta sexta-feira, 1. Além do colar, a sister também escapou do próximo paredão, já que a dinâmica é autoimune.

Após a confirmação da vitória de Jessi, a sister escolheu dois participantes para o Castigo do Monstro. A professora optou por Arthur Aguiar e Paulo André, que devido à escolha terá que deixar o VIP.

Inconformado em receber o "prêmio do mal" de Jessilane Alves, Arthur Aguiar soltou o verbo durante uma conversa no reality show da TV Globo.

"É aquele momento que você olha para trás e fala: por que eu não dei o Monstro nenhuma vez? Se eu tive três chances de dar o Monstro e eu não dei. Faz parte", desabafou ele.

"Não achei que ela fosse me colocar. Porque peguei o Anjo três vezes e não botei ela nenhuma vez. Ela vota há três semanas no Eli... Que loucura!!!", disparou o ator.

Arthur Aguiar fala sobre sister: 👤



'Não queria votar nela, mas se puder votar dobrado, eu voto' 🎯



PA ameaçando a Xepa

Também escolhido por Jessilane Alves para vestir a fantasia do monstro, Paulo André ameaçou não contribuir com as compras semanais da xepa. Perdendo 300 estalecas afirmou que não vai dar nenhum valor.

"Mano, eu passo fome, mas eu não dou dinheiro pra essa xepa. Papo reto", disse ao Arthur Aguiar, a quem esperava no banheiro.

Combinação de votos

Eslovênia Marques (25), Jessilane Alves (26) e Linn da Quebrada (31) conversaram na academia do BBB 22 sobre a formação do próximo paredão.

Eslovênia, então, falou sobre elas votarem em Paulo André. Ao ouvir a sister, Jessi questiona. "Mas se forem os dois mais votados vou eu e PA", disse ela. Eslô segue explicando a linha de raciocínio: "Mas se não for o votado, PA puxa você independente disso, então eu acho que você vai de qualquer jeito, puxada por ele ou por ser segunda mais votada, eu puxando alguém, puxo o DG. Aí vai tu, PA e DG pro Bate-Volta", completou.