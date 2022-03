BBB 22: Eliezer faz previsão e assusta sister: ''Você é a próxima da lista''

Eliezer faz previsão sobre o BBB 22 e assusta sister ao dizer que ela poderá ser a próxima a sair da casa

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 09h25

Com os nervos à flor da pele por estar no paredão do BBB 22, Eliezer (31) fez algumas estratégias nesta segunda-feira, 21, e também, previsões dos próximos rumos do BBB 22.

Na berlinda com Laís (30) e Douglas Silva (33), o brother surpreendeu Linn da Quebrada (31) ao comentar dela no reality show da TV Globo que já está há mais de dois meses no ar.

"É... A gente sabe que se tem Líder e Anjo na mão, a gente consegue mudar um pouco a configuração para chegar no Top 10, Top 5, Top 8... Se eles ficarem juntos até o final, sempre serão entre eles. Eu saindo a próxima da lista é você. Não acho que eles vão ter pena de colocar você, Natália e Jessi!", opinou ele.

"Talvez coloquem eu e a Eslô. E Lucas...", respondeu a cantora do time Camarote que também está com receio de sair e deixar o jogo do BBB 22 nas próximas semanas.