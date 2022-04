BBB 22: Eliezer e Vyni se reencontram após surpresa em quarto de hotel

Eliezer surpreende Vyni após a final do BBB 22 e brothers trocam declarações

'Do BBB pra vida' nunca foi tão real!

Mesmo o reality tendo chegado ao fim na noite da última terça-feira, 26, ainda existem amizades grudadinhas aqui fora.

Como é o caso de Eliezer (32) e Vyni (24), que tiveram seu primeiro reencontro ‘no mundo real’ e trocaram declarações na web.

No Instagram, o empresário publicou um vídeo mostrando que surpreendeu o amigo ao aparecer com um bolo em seu quarto de hotel.

“Nosso guardanapo nunca estará vazio. Temos uma amizade de milhões. Estava com saudades. Levo até bolo e você nem me abraçar quer, peste!”, começou na legenda do post. “O bolo estava maravilhoso! O Vyni comeu inteiro e me deixou só com uma fatia”, brincou em seguida.

“O bolo será sempre nosso! Daqui até a eternidade, né? Por mim tá ok. Te amo, seu bobão! Muito! E não importa o que aconteça, sempre vou estar aqui pra te chamar de meu amigo”, se declarou o cearense nos comentários.

“E sim. A gente se abraçou. Muito! Não foi frieza! Foi surpresa mesmo”, explicou depois.

Vyni também publicou registros do reencontro em seu perfil e homenageou mais uma vez o participante com risada de porquinho.

“Daqui até a eternidade? E ainda com bolo de chocolate? Bom… Parece justo pra mim! Quando que a gente imaginaria que dois desajustados, de mundos completamente diferentes, se encontrariam e acabariam desse jeito? Se bem que essa história começou antes mesmo que a gente percebesse. Antes mesmo que a gente se conhecesse (agora você sabe)”, disse no início.

“Juntos, descobrimos todos os dias o verdadeiro significado do que é ‘ser livre’: aceitar o fato de que nem sempre seremos compreendidos. Foi essa a nossa conclusão. E tá tudo bem! A gente se entende. Somos livres pra isso. Nisso a gente se entende. Porque quando o assunto é sobre ser livre, ‘Eli-berdade’ o seu sobrenome. Te adoro, bobão! Muito! P.S.: eu ainda quero ver a aurora-boreal”, cobrou ao final.

Veja os registros do reencontro de Eliezer e Vyni:

