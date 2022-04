BBB 22: Eliezer discute com Natália e dispara: ''Você só pensou na Jessi''

Natália tentou explicar o motivo de ter colocado o affair no monstro, mas o brother não gostou da justificativa

12/04/2022

Na tarde desta terça-feira, 12, Natália Deodato (22) chamou Eliezer (32) para conversar sobre a consequência do Jogo da Discórdia que aconteceu na noite desta última segunda-feira, 11.

A sister explicou para o affair o motivo de tê-lo colocado no 'Monstro Extra' no lugar de Jessilane Alves (26).

"Quando eu tirei a consequência, a primeira que eu perguntei ao Tadeu foi: 'Vai perder o VIP?', 'vai perder o quarto?'. Ele falou 'não'. Então eu falei: 'Vou colocar o Eli porque nesse momento a Jessi está muito fragilizada emocionalmente e estou com medo de ela não aguentar'. Porque eu não sabia qual era o tipo de Monstro. E falei: 'Como o Eli está mais tranquilo, ao menos nesses dois dias, acho que para ele vai ser melhor e conversando com ele, vai me entender'", justificou.

Eli seguiu ouvindo sem falar nada e a designer continuou falando. "Eu entendo a sua frustração, porque você já foi Monstro outras vezes, mas eu quero que você entenda que, aqui dentro da casa, eu nunca de votei. Em momento nenhum te dei Monstro, até seu mesmo tivesse oportunidade. Foi uma coisa que eu nunca cogitei mesmo antes de tudo o quê a gente teve."

"Eu queria que você me entendesse, sabe? Porque não foi na maldade ou querendo te magoar de alguma, ou que você passasse por isso. Foi que, infelizmente, tive aquela consequência e por estar vendo a situação da Jessi o dia todo. Ela com o emocional super abalado, e vi que você estava melhor, porque de nós três, o melhor que estava naquele momento, era você", completou.

Eliezer desaba sobre a situação

Após ouvir a justificativa de Natália, Eliezer desabafou: "Três pontos que citei foram que passei o programa inteiro na Xepa, que nunca foi nem convidado para o Vip. Só uma vez pela Jade, que todo mundo me dá o Monstro, e até aquele momento tinham onze Monstros, e eu tinha sido quatro. Ou seja, mais de um terço do programa, de Monstro, foi meu. E a frustração de me sentir um perdedor, fracassado de não ter nenhuma conquista e vitória. Tem a consequência e tudo isso envolvido. Você sabia como eu estava me sentindo quando eu ganhei a prova."

Natália interrompe o brother: "Eu não pensei nisso em momento nenhum", disse ela. O brother retoma a palavra: "Deixa só eu terminar. Você sabia como estava me sentindo antes e sabia o quanto aquela prova era importante pra mim. Tenho certeza que o Tadeu não te explicou o Monstro. Ele não explicou nem no ao vivo. Poderia ser de resistência, então, mesmo que eu não tivesse perdido o quarto, VIP, eu poderia ficar em pé aqui à noite inteira, durante um dia, até amanhã que daria na mesma. Era uma liderança de dois dias, super repentina, super curta e você, também, sabia disso. Da mesma forma que você só pensou na Jessi", rebateu.

"Não, eu pensei nos dois", interrompeu ela novamente. "Não. Você nem lembrou das nossas conversas. Se tivesse lembrado, você teria cogitado de uma outra forma isso", respondeu ele.

Natália tenta interrompê-lo de novo e Eliezer dispara: "Deixa eu terminar de falar. Você falou e eu te escutei. Agora, por favor, me escuta. Deixa eu terminar de falar Natália. Você quer conversar o você só quer falar", disse ele. "Mas a gente está conversando", respondeu a designer. "Você vai deixar eu falar ou vamos parar de conversar?", indaga o brother. "Vamos parar então", respondeu a sister.