BBB 22: Eliezer comenta sobre atitude de Arthur Aguiar: ''A gente viu, claramente, que não vai pelo coração''

Após deixarem a prova do líder, Eliezer conversou com Vinicius e Eslovênia sobre Arthur Aguiar não ter feito dupla com Tiago Abravanel

25/02/2022

Alguns brothers do quarto Lollipop que deixaram a prova do líder conversaram sobre o jogo nesta sexta-feira, 25!

Em conversa com Vinicius (23) e Eslovênia (25), Eliezer (31) analisou atitude de Arthur Aguiar (32) na noite de quinta-feira, 24, que não fez dupla com seu maior aliado no jogo, Tiago Abravanel (34), segundo ele, na prova do líder, deixando o neto de Silvio Santos de fora da disputa pela liderança.

Para a dinâmica, os brothers tinham que formar duplas, e um deles não participaria da prova, já que Larissa (25) quebrou o pé e não foi liberada pelo departamento médico para fazer a atividade.

"A gente viu, hoje, claramente, que o Arthur não vai muito pelo coração. Se ele está falando o tempo todo que o Tiago é quem abraça ele, e deixou o Tiago totalmente fora de uma prova... E faz a prova com o maior adversário dele? Porque a maior ameaça do Tiago é o Lucas", disse o designer.

Na sequência, Eliezer revelou para os colegas de confinamento que não pretende votar em Arthur Aguiar. "Eu fico me sentindo culpado de conversar com o cara. Parece errado conversar com ele. Estou há um dia, desde a festa sem conseguir dormir", disse o empresário.

"Mas ele não é minha prioridade de voto. Nem de perto", comentou a miss pernambucana. "Para mim, também não. Eu não voto no Arthur", declarou Eliezer.

"Antes de Arthur, pelo menos até agora, eu voto em DG, eu voto em Lina, Jessi, Natália... Eu voto em muita gente antes dele", afirmou ainda a modelo.

Duas duplas permanecem na prova do líder de resistência

A prova do líder virou a noite e duas duplas amanhecerem na disputa. Jade Picon (20) e Laís Caldas (30) e Pedro Scooby (33) com Paulo André (23) continuam na dinâmica de resistência até o momento.