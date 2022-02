BBB 22: Eliezer analisa situação envolvendo Jessilane e Arthur Aguiar: ''Me senti influenciado''

Em conversa com Maria no BBB 22, Eliezer confessa que foi influenciado por Jessilane no jogo em relação a Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 12h13

A eliminação de Naiara Azevedo (32) e a permanência de Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33) na noite de terça-feira, 8, no BBB 22, surpreendeu os brothers!

Em conversa com Maria (21), na manhã desta quarta-feira, 9, após o terceiro paredão do programa, Eliezer (31) comentou sobre o desentendimento que rolou entre Jessilane (26) e Arthur. O volta redondense, que chegou a dizer para os colegas do quarto Lollipop que o marido de Maíra Cardi ameaçou Jessi, acredita ter sido influenciado pela bióloga.

"Eu fui totalmente influenciado no meu voto pelo entendimento que a Jessilane teve em relação ao Arthur", refletiu.

"As duas situações que tiveram aqui com o Arthur e o DG [Douglas Silva], a peça principal era qual? A Jessi. Foram duas coisas que levaram muita a gente a olhar os dois, por causa de uma interpretação dela. Não estou falando que ela mentiu para a gente, não, foi sobre interpretação. E a resposta do Paredão foi muito clara", acrescentou, relembrando o atrito que Jessi teve com Douglas.

Eliezer continuou desabafando, reforçando que foi influenciado. "Então, eu me senti influenciado totalmente por uma visão de uma pessoa, uma cena que nem aconteceu comigo. Como aqui a gente busca coisa para votar em alguém, enfim. Comecei a ter percepções sobre cada participante e cada um aqui dentro para eu começar, de fato, a mexer as peças do jogo, porque agora vou encarar como um jogo, entendeu?".

Nesta manhã, Eliezer também avaliou quem acredita ser o mais forte do confinamento em papo com Vinícius (23)."Dessas pessoas aqui, quem você acha ser o mais forte aqui dentro?", questionou o nordestino. O designer foi categórico em sua resposta: "Tiago (Abravanel)".