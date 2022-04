BBB 22: Eli vira piada ao receber prêmio por sua falta de sorte no jogo

Eli vira piada ao receber prêmio no Multishow por sua falta de sorte na disputa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 28/04/2022, às 10h00

Conhecido por sua falta de sorte durante a permanência dele dentro do BBB 22, Eliezer (31) se destacou na temporada.

Integrante do quarto Lollipoper, o brother ganhou um troféu durante a participação dele no programa BBB - A Eliminação,exibido nesta quarta-feira, 27, no Multishow.

Na categoria 'Errou tentando acertar', o designer venceu com 47,29% dos votos. "Seria trágico se não fosse cômico. Foram meus fãs que me deram esse prêmio? Misericórdia!", brincou ele.

Agradecimento

"Mas, de qualquer forma, muito obrigado! Muito brigado meus fãs, foi um prazer", comentou Eli que acabou deixando o azar para trás nos últimos dias e chegou até a reta final do BBB 22.