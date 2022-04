BBB 22: Eli descobre grande estratégia e faz revelação para Lina

Eli descobre grande estratégia de jogo no BBB 22 e conversa sobre a disputa milionária com Lina

CARAS Digital Publicado em 07/04/2022, às 16h21

A volta de Arthur Aguiar (33) para a casa do BBB 22 nesta quinta-feira, 7, mexeu muito com os nervos de todos os participantes da competição.

Na academia do reality show,Eliezer (31) e Linn da Quebrada (31) conversaram bastante sobre o retorno do famoso e também, sobre os próximos rumos do jogo milionário.

- Veja a reação de Lina com a volta de Arthur para a casa

"O Arthur pode ser usado para eliminar qualquer um de nós!", disse o brother, descobrindo uma possível estratégia dos seus oponentes na atração. "Eu fiquei pensando muito nisso. Para eles vai ser um cenário muito favorável se o Arthur for ao Paredão!", concordou a cantora.

Curiosidade sobre as conversas

"Fiquei curioso por que [Arthur Aguiar] chamou os dois [Douglas Silva e Pedro Scooby]. O que aconteceu para chamar os dois. Teve um conversa longa...", disse ele.

"Eu fiquei pensando que pode ter a ver com a aproximação do Pedro...", falou Lina. "Com a gente, com vocês...", completou Eli no BBB 22.