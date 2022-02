BBB 22: Durante festa, Eslovênia fala para Arthur Aguiar: ''Acho você muito interesseiro''

Modelo Eslovênia e o ator Arthur Aguiar conversaram sobre o jogo e as relações no confinamento durante festa do líder Lucas no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 07h28

Arthur Aguiar (32) e Eslovênia (25) falaram sobre suas visões de jogo no BBB 22, na madrugada desta quinta-feira, 24.

Durante a festa do líder Lucas (31), os dois conversaram sobre as relações durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil.

"Agora vou fazer você pensar, ele é um jogo de relação, e eu sempre acreditei nisso. Mas, eu, Arthur, não sou uma pessoa que tenho um relacionamento com todas as pessoas lá fora. Eu priorizo as relações que eu consigo construir dentro da disponibilidade que existe mútua", disse o ator.

"Arthur, eu te falei no banheiro faz alguns dias: eu acho você muito interesseiro. Mas sabe o que é massa? É que ser interesseiro não é ruim", afirmou a sister.

"Mas por que você me acha interesseiro?", questionou ele.

"Você é uma pessoa que, quando você, como jogador, observa uma situação, você vai nas pessoas e nas situações específicas para fugir de algo. E isso é muito bom, mas quem olha de fora não entende isso", respondeu a miss pernambucana, que 'se casou' com Lucas na festa.

Incomodado com as palavras da modelo, Arthur Aguiar finalizou: "Se eu fico parado, fechado, eu sou indisponível. Se eu me abro, eu sou interesseiro".

Jade Picon comenta sobre voto em Tiago Abravanel

Durante a festa, Jade Picon (20) e Eliezer (31) falaram sobre votação e a influenciadora disse que não seria contra uma possível indicação de Tiago Abravanel (34). "Eu amo, eu amo o Tiago. Mas eu não vou me opor se um de vocês do quarto for fazer isso. Sabe por que? "Porque ele também não se opôs quando o Arthur fez. E é isso. E do mesmo jeito que a Bárbara sair me desestabilizou... É o que vai acontecer. Só que pior", explicou.