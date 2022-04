BBB 22: Douglas tem reação inusitada ao ver briga de Natália e Eli

Douglas tem reação inusitada no jardim do BBB 22 ao flagrar uma nova briga entre Natália e Eliezer

CARAS Digital Publicado em 12/04/2022, às 15h41

Apesar de terem ganhado ovos de chocolate de uma das marcas anunciantes no BBB 22, dois participantes se desentenderam no jardim da casa mais vigiada do Brasil.

Natália (22) e Eliezer (31) resolveram acertar as pendências entre os dois após se estranharem no último jogo da discórdia, quando a sister escolheu o líder da semana para o castigo do monstro.

Ao ver que os colegas de confinamento discutiam no reality show da TV Globo, o ator carioca Douglas Silva (33) teve uma reação um tanto quanto inusitada.

Jessi e D.G. reagem!

"Era para ser um ambiente divertido, galera. Uma coisa de paz!", falou Jessilane (26) ao olhar o clima tenso entre a dupla.

Filmando a ação e fazendo conteúdos em vídeo, D.G. completou: "Um momento doce... Ixi, gente, o couro comendo!".