BBB 22: Douglas Silva se isola na liderança do ranking de prêmios e Arthur continua ganhando novos seguidores; confira a lista

A oitava semana do BBB 22 chegou ao fim! Conforme os dias vão passando, mais conquistas os brothers vão acumulando na casa mais vigiada do Brasil. Desta vez, o destaque foi Douglas Silva (33), isolando-se na liderança do ranking de prêmios. O brother venceu a prova bate e volta, escapou da berlinda, e ainda ganhou um carro 0 km. O modelo não sai por menos de R$ 79.990 mil, podendo chegar até R$ 115.990 mil.

No ranking de seguidores, a liderança dos camarotes permanece com Arthur Aguiar (33), mas entre os pipocas, Gustavo Marsengo (31) ultrapassa Natália Deodato (22).

Ranking de prêmios

1º lugar: Douglas Silva, com R$79.999 em prêmios;

2º lugar: Lucas Bissoli, Paulo André, Natália Deodato e Linn da Quebrada com R$20 mil em prêmios;

3º lugar: Pedro Scooby, com prêmios avaliados em R$11.500.

Ranking de seguidores (camarote)

Arthur Aguiar: de 11.622.000 para 12.322.000 - mais cerca de 700 mil seguidores;

Paulo André: de 5.026.000 para 5.423.000 - mais cerca de 397 mil seguidores;

Pedro Scooby: de 3.952.000 para 4.122.000 - mais cerca de 170 mil seguidores;

Douglas Silva: de 2.727.000 para 2.822.000 - mais cerca de 95 mil seguidores;

Linn da Quebrada: de 2.505.000 para 2.595.000 - mais cerca de 90 mil seguidores.

Ranking seguidores (pipoca)

Gustavo Marsengo: de 3476.646 para 775.005 - mais cerca de 298 mil seguidores;

Jessilane Alves: de 982.000 para 1.064.000 - mais cerca de 81 mil seguidores;

Lucas Bissoli: de 828.000 para 891.000 - mais cerca de 62 mil seguidores;

Natália Deodato: de 2.699.000 para 2.741.000 - mais cerca de 41 mil seguidores;

Laís Caldas: de 1.137.000 para 1.171.000 - mais cerca de 34 mil seguidores;

Eliezer: de 944.000 para 973.000 - mais cerca de 28 mil seguidores;

Eslovênia Marques: de 2.064.000 para 2.069.000 - mais cerca de 4,8 mil seguidores;

Vinicius: de 4.120.000 para 4.113.000 - menos cerca de 7,3 mil seguidores.

Vyni é o único brother a perder seguidores

Os tombos de Vinicius (23) no BBB 22 estão acontecendo com cada vez mais frequência na casa mais vigiada do Brasil. Na noite de domingo, 06, durante a formação do paredão, o brother acabou caindo da cadeira ao entrar no confessionário no programa ao vivo.

Porém, parece que o público que estava acompanhando o reality não gostou muito do descuido do estudante de Direito e criticou o brother. Na web, o público detonou o brother e o acusa de estar forçando a barra para fazer VT durante o confinamento.

Nessa "onda" de ser chamado de "forçado", o brother acabou recebendo muito hate fora da casa e, consequentemente, foi perdendo seguidores ao longo da semana.