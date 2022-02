BBB 22: Douglas Silva recebe presente do anjo e chora com mensagem das filhas

Ao lado dos amigos Paulo André, Pedro Scooby e Gustavo Marsengo, ator não segura as lágrimas ao ver suas filhas Maria Flor e Morena

Caras Digital Publicado em 27/02/2022, às 14h07

Depois de ter vencido a última prova do Anjo, na sexta-feira, 25, Douglas Silva (33), tem almoço e recebe presente do anjo nesta tarde, 27.

Para acompanhá-lo, o ator escolheu Pedro Scooby (33), Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23), que puderam se deliciar com uma feijoada, prato preferido do Anjo da semana.

Confira aqui como foi o almoço do Anjo de Douglas Silva



No presente do Anjo, Douglas recebeu mensagens de sua família. Sua esposa, Carolina Brito, mostrou casa onde os dois se conheceram pela primeira vez e revelou que eles não se afastaram desde então, a união já perdura por 17 anos.

Sua mãe também deixou um recado especial ao brother. Em vídeo, ela revelou promessa feita pelo filho ainda quando criança. Ao engraxar sapatos na Penha, bairro do Rio de Janeiro, e vender outras especiarias, uma vizinha o questiou o que faria com o dinheiro do trabalho Douglas respondeu: "Estou juntando dinheiro para tirar minha mãe da favela". Muito emocionada, ela agradece ao filho pelo feito realizado.



O momento de maior fofura foi quando as filhas do ator aparecem juntas. Maria Flor, a mais velha, revelou momento engraçado que viveu ao lado do pai: "Quando eu era pequenininha, eu estava com meu pai no shopping, (...) entramos na vitrine de uma das lojas e ficamos igual duas estátuas, fingindo que éramos dois manequins e todo mundo que via ficava rindo, ainda mais quando reconheciam quem era meu pai". Morena, filha mais nova, manda um beijo para o papai.







