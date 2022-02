BBB 22: Douglas Silva ganha prova e é o Anjo da semana

Douglas Silva foi para a final da prova do Anjo com Jade Picon e levou a melhor, se tornando o Anjo da semana

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 16h34

Neste sábado, 26, aconteceu a Prova do Anjo no BBB 22 e o ator Douglas Silva (33) levou a melhor e poderá imunizar um participante na formação do Paredão!

Apenas participaram da prova 8 participantes. Além de Douglas, competiram pelo colar do Anjo: Jade Picon (20), Eliezer (31), Laís (30), Natália (22), Arthur Aguiar (32), Pedro Scooby(33) e Tiago Abravanel (34).

Linn da Quebrada (31), Eslovênia (35), Jessilane (26), Lucas (31), Vinicius (23), Larissa (25) e Gustavo (31) não puderam participar o jogo e tiveram que ficar dentro da casa.

A prova do Anjo desta semana consistia nos participantes girarem em uma plataforma, e após isso, teriam que achar um cartão correspondente ao som tocado na prova.

Tiago Abravanel, Jade Picon, Douglas Silva e Laís foram para a semi final da competição. E a final da disputa pelo anjo ficou entre o Douglas e a influencer Jade.

Com a vitória, Douglas tem o poder de imunizar um participante do BBB na formação do Paredão que acontece neste domingo, 27, e pode colocar dois jogadores no castigo do Monstro.

E quem será que Douglas vai imunizar no domingo? Vote na enquete!