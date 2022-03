BBB 22: Douglas Silva e Pedro Scooby se declaram um pro outro: "Não achava que tinha como ser pra vida isso"

Brothers exaltam a amizade na desta da líder, Linn da Quebrada

Caras Digital Publicado em 31/03/2022, às 12h03 - Atualizado às 12h48

Na noite de ontem, 30, festa da LíderLinn da Quebrada (31) teve muita animação na pista de dança e declarações de Pedro Scooby (33) e Douglas Silva (33).

Além de muitas perucas e aderesos para performances os dois amigos sentam na mesa e conversam com Gustavo Marsengo (31). Durante a madrugada o ator de 'Cidade de Deus' começa a se declarar para o surfista e exalta também o relacionamento com o atleta olímpico Paulo André (23): "Você entende a importância desse cara na minha vida aqui? Eu achava que não tinha como ser para vida isso. E aí vem o PA. O cara foi pai na mesma idade que eu. Não tem como, a conexão é bizarra", diz Douglas Silva para os dois à mesa.



Depois de um abraço ao amigo, é a vez de Pedro Scooby expressar o sentimento que tem pelos companheiros de confinamento: "É como se fosse o nosso irmão mais novo, cometendo os mesmos erros. O DG, eu tenho uma relação com ele que parece que a gente foi criado junto, a língua que ele entende da vida é a mesma que eu entendo e isso já não é com o PA. É eu e ele. Com o PA, ele faz uma parada comigo que me faz voltar a ser criança (...) O DG capta muita coisa que eu falo, eu tento falar para o PA também. São duas pessoas que eu amo muito aqui dentro. O Arthur está virando essa pessoa...", finalizou o surfista.