BBB 22: Discurso de Tadeu Schmidt no paredão deixa os participantes pensativos e web se diverte

O resultado do paredão da última terça-feira, 8, deixou os brothers e sisters estremecidos com a permanência de Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33) na casa.

Mas isso se deve ao discurso do apresentador Tadeu Schmidt (47), que deixou claro aos participantes, que Arthur não chegou nem perto de ser eliminado.

Direto, Tadeu deixou o recado para os brothers: "Arthur, você nem chegou perto de sair, pode relaxar... O cara que é os olhos da casa, se apresentou como o novo jogador, que fez de tudo para escapar do paredão, não correu risco nenhum. Fica tranquilo Arthur, você fica", disse durante o discurso.

Em seguida, após a eliminação de Naiara Azevedo (32) os participantes do BBB22 teorizaram sobre o discurso direto de Tadeu e apontaram um possível favoritismo.

Em conversa no quarto do líder, Jade Picon (20) falou sobre Arthur ao lado de Bárbara (29) e Laís (30): "Vocês acham que o Arthur não chegou nem perto de sair porque realmente, a questão entre Naiara e DG era algo muito grande, ou por que o Arthur tá muito bem?", perguntou Jade.

Em seguida, Laís e Bárbara falaram que a questão entre DG e Naiara era algo muito maior do lado de fora da casa.

Ainda na madrugada, Maria (21) que chegou a discutir com Arthur Aguiar, conversou com o brother e selou a paz no jogo.

Na web, os internautas não perdoaram e fizeram memes com a situação e a volta de Arthur Aguiar do paredão, que surpreendeu os participantes da casa.

o Arthur Aguiar agora com a Jade: #BBB22 pic.twitter.com/D140gsU3iR

Eu vivi pra ver a cara da Jade e da Maria, com a volta do Arthur e do DG, o tombo veio KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK pic.twitter.com/IoIjR3MMYA