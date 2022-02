BBB 22: Dinâmica da semana tem briga por imunidade e dois contragolpes na formação do paredão; confira!

Apresentador Tadeu Schmidt explicou como será a dinâmica da quarta semana na casa do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 07h20 - Atualizado às 08h25

Na noite de quinta-feira, 10, Tadeu Schmidt (47) revelou como será a dinâmica da quarta semana no BBB 22, que começou com a Prova do Líder!

O apresentador do reality explicou a formação do paredão, no próximo domingo, 13.

Durante a edição, o comandante do reality lembrou o público sobre a entrada dos dois moradores da Casa de Vidro, Gustavo Marsengo e Larissa Tomásia, na manhã desta sexta-feira, 11. Os dois passarão por votação para saber se ambos entraram na casa ou não.

Veja como vai funcionar a dinâmica da semana no BBB 22

Tadeu Schmidt contou que no sábado, 12, os brothers disputam a Prova do Anjo em duplas, mas apenas um vai ganhar a imunidade.

No domingo, 13, teremos o resultado da Casa de Vidro e a formação de um paredão triplo. A dupla de anjos deverá escolher, em consenso, um participante para imunizar e qual dos dois ficará imune.

O líder da semana, seguindo as regras, indica uma pessoa ao paredão. A casa vota no confessionário e o participante mais votado, estará no paredão. Caso Gustavo e Larissa entrem no jogo, estarão imunizados e devem dar um único voto e em consenso.

Na formação do paredão, também haverá a dinâmica do Dedo-Duro, em que quatro brothers ou sisters terão seus votos revelados para a casa toda. A surpresa da berlinda vem com dois contragolpes, um do mais votado pela casa e outro do indicado pela líder Jade Picon (20).

O indicado pela líder está direto no quarto paredão do programa e o mais votado da casa e os dois contragolpeados disputam a prova Bate-Volta para saber quem escapará da eliminação na próxima terça-feira, 15.

Jade Picon vence Prova do Líder mais uma vez

Jade Picon venceu a Prova do Líder pela segunda vez consecutiva. Após ganhar a liderança, ela revelou para Bárbara Heck (29) e Laís Caldas (30) quem são seus alvos de voto. "As mesmas de semana passada...", disse a influenciadora.

Confira a dinâmica da semana no BBB 22: