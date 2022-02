BBB 22: Desclassificada do BBB 19, Hariany Almeida comenta sobre expulsão de Maria: ''Pagou pelo erro''

Hariany conversa com a CARAS Digital sobre a expulsão de Maria do BBB 22 e pede que não insultem ela aqui fora

Isabela Thurmann Publicado em 15/02/2022, às 14h27

O Jogo da Discórdia que rolou no BBB 22 na noite da última segunda-feira, 14, ficou marcado pela baldada que Maria (21) deu em Natália (22).

Após análise das imagens da dinâmica, a produção achou melhor expulsar a cantora e atriz do reality nesta terça-feira, 15.

Durante a madrugada, o caso de agressão foi muito comparado com o que rolou no BBB 19 com Hariany Almeida (24), que foi desclassificada na final depois de empurrar Paula Von Sperling (31).

Para a CARAS Digital, a influenciadora digital comentou sobre a saída de Maria, relembrou como as coisas rolaram em sua época e fez questão de ressaltar que a artista não merece nenhum hate aqui fora da casa.

“Eu fiquei um pouco assustada com os rumos do Jogo da Discórdia, em um determinado momento é necessário separar o que deixa de ser brincadeira e passa a ser agressivo. Vi muita gente comparando a cena com a da minha expulsão, agressão é agressão e isso é incontestável, a única diferença foi que na minha não perguntaram nada a Paula”, começou.

“Não vi muito sentido em perguntarem a Natália na frente da Maria, isso podia ter deixado ela acuada, ontem até brinquei falando que o BBB estava diferente, mas, no fundo, acho que todos sabíamos que não passaria batido pelo Boninho ([60]). O programa é íntegro e não tolera agressões. Ainda bem, né?”, prosseguiu a loira.

“Acredito que a expulsão da Maria tenha sido uma sábia decisão, mas desejo de coração que isso se finalize no game. Errou, infringiu as regras, pagou pelo erro e fim. Insultar e agredir ela aqui fora será muito cruel, espero que ela consiga construir coisas positivas e que essa ocasião sirva como um aprendizado, qualquer hate que fuja disso é desnecessário e desumano. Maria é super talentosa e terá diversas oportunidades de trabalho!”, afirmou ao final.

Vale ressaltar que Almeida fez uns tweets na noite passada comentando sobre a situação. É sobre eles que ela se refere durante a conversa com a CARAS.

Confira os tweets em que Hariany comentou sobre a agressão de Maria: