BBB 22: Depois do jogo da Discórdia, Vyni desabafa no quarto Lollipop: "Me senti machucado"

Na última dinâmica em grupo, o cearence foi o mais escolhido como "figurante" pela casa e confessou ter ficado chateado pelo o que Douglas Silva falou sobre ele

Caras Digital Publicado em 01/03/2022, às 11h27

No último Jogo da Discórdia, 28, Vyni (24), foi o mais escolhido na dinâmica como "figurante" pela casa. Ainda repercutindo o que aconteceu na atividade, o cearense revelou no quarto Lollipop que apesar de ter sido citado por quatro confinados, Natália Deodato (22), Paulo André (23), Laís Caldas (30) e Douglas Silva (33), o último foi o que o magoou.

Confira o que Vyni disse sobre o Jogo da Discórdia de ontem

Em conversa com Eslovênia Marques (25), Vyni diz que no Raio-X da manhã de hoje, 01, ele revelou ter ficado machucado com um dos discursos direcionados à ele: "Por que machucado? Tu ficou triste com o que tu escutou?", questionou a estudante de Marketing. "Não de todo mundo", explicou. "Ah, ta. Daqui", especulou Eslovênia, referindo-se à Laís. O bacharel em direito então, explica: "Não ficou chateado com o que a Laís falou, não fiquei chateado com o que o PA (Paulo André) falou. Teve quatro pessoas. Também não fiquei chateado com o que a Natália falou. O que DG (Douglas Silva) falou me machucou. Talvez nem foi o que ele falou, mas a forma que ele falou. Tipo, deboche. Tudo isso que eu sei fazer também, mas, prefiro não", concluiu ele. "Às vezes, é o que você tem para oferecer", opina a modelo. "Isso que eu falei lá dentro, é mais sobre a outra pessoa", finalizou.



O cratense também aproveitou para agradecer seu amigo Eliezer (31), que o defendeu durante a dinâmica, mas pediu para o designer não fazer novamente, justificando que o brother poderia se prejudicar em nome dele: “Eu sabia tanto que tu ia fazer aquilo que eu até, na hora, ia dizer: 'Eli, não fale nada'. Antes mesmo de tu ir. Só que veio automaticamente a tua voz na minha cabeça dizendo: 'Vai querer se meter até no meu jogo da Discórdia?' Como tu sempre fala. Aí por isso que eu deixei. Mas, de verdade, eu agradeço muito, muito mesmo, por o que você fez ontem. Só não faça mais. Não por mim, mas você se coloca mais na reta ainda do que você já está. Você cria em você um alvo que é desnecessário no momento".